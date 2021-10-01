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【恒大危機】十一假期變十月假期？ 恒大汽車無錢開工多個部門放半薪假

股樓投資 16:35 2021/10/01

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內媒報道，由於資金不足，恒大汽車（00708）通知多個部門的員工，在十一假期後將繼續休假至10月底，與恒馳5、恒馳6兩款車無關的研發人員、上海及廣州南沙製造基地的大部份生產人員，都將參與輪休。不過，消息指假期並非無薪假，而是按薪金發放一半人工。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

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早前有消息指，恒大汽車將於10月底進行新一輪融資，投資方將以國企為主，不過並沒有獲恒大汽車回應。近期恒大汽車股價波動，周四（9月30日）跌9.9%至3.02元。

同場加映  【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

汽車股 汽車 經濟 恒大汽車（00708） 上海 廣州

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