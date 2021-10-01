【恒大危機】十一假期變十月假期？ 恒大汽車無錢開工多個部門放半薪假

內媒報道，由於資金不足，恒大汽車（00708）通知多個部門的員工，在十一假期後將繼續休假至10月底，與恒馳5、恒馳6兩款車無關的研發人員、上海及廣州南沙製造基地的大部份生產人員，都將參與輪休。不過，消息指假期並非無薪假，而是按薪金發放一半人工。

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早前有消息指，恒大汽車將於10月底進行新一輪融資，投資方將以國企為主，不過並沒有獲恒大汽車回應。近期恒大汽車股價波動，周四（9月30日）跌9.9%至3.02元。

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