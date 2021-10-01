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【全球新股】首三季新股上市數目創2000年以來新高 第三季融資金額按季下跌

股樓投資 16:00 2021/10/01

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根據金融數據公司Refinitiv發布的數據，今年第三季全球新股市場活動較之前有所冷卻，但今年首三季上市數量，仍創2000年互聯網泡沫以來的新高。數據反映今年第三季全球新股融資總額達到946億美元，較第二季跌26.3%，但今年首三季全球新股上市數量達到2,000宗，為2000年以來最高，而融資規模亦創歷史紀錄，達到4,210億美元，高於去年同期的兩倍。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

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今年第三季較受矚目的新股包括美國投資平台Robinhood Markets，在美國上市集資近21億美元，另外韓國軟件公司Krafton在韓國集資亦達到37億美元。此外，近期成為投資熱話的特殊目的收購公司（SPAC），今年首三季上市宗數為486宗，融資金額達到1,277億美元。

同場加映   【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 特殊目的收購公司（SPAC） 收購 南韓 香港 IPO 美國 金融 集資

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