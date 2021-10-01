【新力控股】9月初獲國泰君安唱好 月中大跌九成牌停牌 新力控股設「後悔期」急沽車位撲水

在前年11月上市、主要在江西省等地的住宅及商業物業發展商新力控股（02103），於9月20日股價一度跌超過九成後停牌，至今尚未復牌。

現時公司在今年10月到期的2.5億美元債，尚未有兌付的方案。內地傳媒指，新力控股在江西的部分項目正在大力推銷車位，更設「後悔期」，指業主在兩年後若後悔，可以申請全額退款。

國泰君安9月初出報告，指公司「在當前嚴苛政策環境下，保持基本面穩健」，維持「買入」評級，目標價4.8元。

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