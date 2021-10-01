【星球口水大戰】指對方公司控訴只為壟斷 Elon Musk嘲笑Jeff Bezos不能靠官司上太空

Tesla創辦人Elon Musk與Amazon創辦人 Jeff Bezos兩大全球富豪，正在上演重量級口水戰，源於後者旗下的Blue Origin因為前者旗下的Space X搶去NASA合同而狀告NASA，Elon Musk嘲笑對方即使律師不論多厲害，亦無法靠打官司上月球。

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Amazon其後發表長達13頁的清單，列出SpaceX過去多年的訴訟、請願及法律行動，暗指對方更愛打官司，其後Elon Musk在個人Twitter帳戶指SpaceX起訴是為了允許競爭，而Blue Origin卻是為了壟斷禁止競爭。

根據外媒報道，今次紛爭源自Blue Origin對NASA的登月著陸器的報價疑似報大數，金額合共59億美元，遠高於必要數字，其後NASA選擇了報價29億美元的SpaceX，Blue Origin其後提出異議，又對報價提供折扣，但其後被美國當局駁回，因此Blue Origin選擇控告NASA。

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