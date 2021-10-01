【趣話財經】開會稱疫情天助我也 中山沒疫情天不助當地員工 康師傅方便麵員工禍從口出？

康師傅（00322）方便麵珠三角行銷公司總經理，被指在員工開會時，指「此時天助我也...來場疫情」，又指當時深圳、東莞、廣州、佛山等地都有疫情，有利產品銷售，而中山「到現在都沒有疫情」，指出中山區域經理指「天都不助你」。



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內地傳媒報道後，有關事件引起網民熱話，當事人就回應有關言論只代表個人，不代表公司，對公眾及所有人都道歉，會承認所有錯誤，康師傅內部在8月亦公布對當事人的處理，因個人言論不當被記大過。

方便麵銷售因疫情影響而增加雖屬事實，康師傅方便麵銷售在去年亦升16.6%，但若公開指是「天助我也」，就難免出現公關問題。

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