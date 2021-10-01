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【監管風暴】傳逐一調查個人存戶資金證明及收入來源？ 與存款水平不符將被凍結資產？ 人行指屬謠言將追究責任

股樓投資 14:53 2021/10/01

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近月中央多次出招整頓不同行業，令市場憂慮監管會蔓延，近日網傳人民銀行網站的一張「風險提示」圖片，內容是指人行將對全國地區各大銀行展開個人儲蓄用戶排查業務，意思是指人行將審查各大銀行的個人帳戶，若沒法提供與儲蓄水平相符的收入或資金來源證明，將會凍結資產及依法處理。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

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人行發表聲明，指有關網頁圖片為假冒人行網站，屬於散播謠言，性質惡劣。人行強調互聯網不是法外之地，對造謠及傳播謠言的行為嚴厲譴責，同時已向公安部門報案，將依法追究相關責任。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 儲蓄 銀行 行業 中國人民銀行

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