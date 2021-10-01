【iPhone13】創蘋果買機最長等待時間 iPhone13好賣定供應鏈出問題？

iPhone13推出吸引果粉關注，根據摩根大通及瑞信的資料，全球在綫預訂新機的客戶，均需等待超過4星期的時間，才能拿到iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，基本款iPhone 13則需要等待大約兩星期。現時美國市場佔iPhone出貨量約三分之一，新系列在美國開賣一星期內，預訂等待時間為7至20日，第二個星期開始，交貨時間增至19至34日，明顯高於iPhone12及過往系列的等待時間。

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蘋果公司（美：APPL）並沒有回應交貨時間的問題，但摩通認為，供應鏈限制加上需求增加，令目前產品出貨延遲交貨的情況。天風國際則指芯片供應短缺問題，或影響iPhone13今年第四季的出貨情況，但今年出貨量料較去年iPhone12系列增加10%。根據研究機構Strategy Analytics的預測，今年iPhone13系列的全球出貨量將達到9,000萬部。

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