【大行點睇】需求疲弱預計全年目標要降低 花旗調低阿里巴巴目標價

花旗發表報告指，預計內地需求不振的情況將在今年持續，相信令阿里巴巴（09988）難以達到2022年財年收入按年增長三成的目標，估計公司有不少機會下調今年收入目標。該行指，最近公司股價下跌，已反映消費力下跌及監管措施的影響，公司透過淘寶特價被及社區團購等，進入較偏遠的內地地區，相信能應對市場波動及經濟弱勢。

花旗下調公司2022年財年第二季收入，由原來預測降低3.6%，同時把公司目標價由288元下調至232元，但維持買入評級。

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