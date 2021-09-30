【美國經濟】參議院多數黨領袖舒默：已達成協議避免政府停擺

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在周二（29日）表示，議員已經就一項臨時撥款措施達成協議，避免政府在周五（10月1日）停擺，將政府支出延長至12月3日。

舒默表示，參議院已就「持續決議法案」（CR）達成了一致，這項議案能防止政府關門，議案會在當地時間周三（30日）早上進行投票。

由於這份議案刪除了兩黨議員出現分歧的「暫停債務上限」問題，預料該法案應該很容易在兩院通過。但是距離債務違約的威脅還有不到三周的時間，但兩黨仍未就此問題達成共識。

美國財長耶倫（Janet Yellen）早前去信國會警告議員，聯邦政府將於10月18日觸及債務上限，敦促國會趕快採取行動，以避免對經濟造成嚴重損。

眾議院周三通過暫停債務上限的議案，但由於共和黨已表明不會在參議院支持該議案，預料未能在參議院獲得通過。

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責任編輯：黃苑筠