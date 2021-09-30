【大行點睇】標準化服務取得成果 大和提高京東物流目標價

大和發表報告，指京東物流 （02618） 外部客戶增長較市場預期高，預計公司2022年至2023年的虧損將縮減，但外包成本難免增加。該行認為，公司與沃爾沃經過1年合作，後者庫存周轉效率大幅提高，並把其服務擴張到全面的倉庫網絡及營運，同時把其備件部分外判給京東物流。

大和認為，公司已成功複製沃爾沃的經驗，向其他汽車OEM廠商提供服務，反映其標準化服務經驗已取得成果。該行又引述京東物流管理層指，最近限電對營運影響有限，對毛利率改善有信心。

大和給予公司「買入」評級，目標價由36.5元增至37元。

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