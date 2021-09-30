【內房股】政策有鬆動跡象 美銀指內房股開始吸引

美銀證券發表報告，指內地監管當局約見多間大型銀行，了解房地產行業融資的情況，並要求金融機構按照法治及市場的原則，配合當局及地方政府維護房地產市場發展，保障住房消費者權益，加快建設住房租賃金融政策體系。

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美銀認為，雖然以上政策細節目前仍少，但反映政策有所放鬆，預計最終用家的抵押貸款將開始放鬆，但發展商的貸款會否放寬則屬未知之數。該行指內房股明年預測市盈率僅4.8倍，低於歷史平均2個標準差。該行看好國企內房包括中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 及萬科企業 （02202） ，而民企內房則看好龍湖集團 （00960） 、旭輝 （00884） 及新城發展 （01030） 。

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