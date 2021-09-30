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【內房股】政策有鬆動跡象 美銀指內房股開始吸引

股樓投資 20:17 2021/09/30

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美銀證券發表報告，指內地監管當局約見多間大型銀行，了解房地產行業融資的情況，並要求金融機構按照法治及市場的原則，配合當局及地方政府維護房地產市場發展，保障住房消費者權益，加快建設住房租賃金融政策體系。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

美銀認為，雖然以上政策細節目前仍少，但反映政策有所放鬆，預計最終用家的抵押貸款將開始放鬆，但發展商的貸款會否放寬則屬未知之數。該行指內房股明年預測市盈率僅4.8倍，低於歷史平均2個標準差。該行看好國企內房包括中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 及萬科企業 （02202） ，而民企內房則看好龍湖集團 （00960） 、旭輝 （00884） 及新城發展 （01030）

同場加映 【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

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撰文 : 謝克迪, CFA

萬科企業（02202） 中國海外發展（00688） 旭輝控股集團（00884） 龍湖集團（00960） 新城發展（01030） 華潤置地（01109） 萬科 金融 中國 發展商

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