【商場優惠】利園區10月推秋日購物獎賞　消費回贈達$7,000優惠券及美食券

適逢電子消費券第二期將於10月1日發放，利園區於於10月1日至17日期間推出消費回贈「Rewards in Style秋日購物尊貴獎賞」，顧客有機會享有高達$7,000電子優惠券；購物同時送上額外品味生活禮遇，有機會獲得Coffee Pass、Cocktail Pass、美酒或蟹宴美食券等。

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利園區特意送上Coffee Pass，只要憑即日電子貨幣消費$2,000，當中並包括最少1張利園區指定時尚服飾商戶消費即可換領。Coffee Pass可於工業風高質感咖啡店NINETYs、高格調咖啡店Cupping Room Coffee Roasters及精品咖啡研究所sensory ZERO享用。

利園區亦準備了Cocktail Pass，可於打卡藝術比利時菜Belgos、Chill Bar Cadillac Bar & Grill及正宗意大利佳餚Grappa’s Cellar使用，只要憑即日電子貨幣消費滿$3,000，當中並包括最少1張利園區指定時尚服飾商戶消費即可換領。

中秋過後，正值大閘蟹當造時間，憑利園區即日電子貨幣消費滿$100,000即可於正宗淮揚菜十里洋場兌換大閘蟹禮券。同時，利園區特意聯同日本直送Sake專門店Sake Moment及氈酒專門店Ginsanity為顧客挑選了適合與蟹宴Pairing的美酒，憑利園區即日電子貨幣消費滿$20,000即可換領指定Sake或Gin一支。

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責任編輯：蘇穎琪