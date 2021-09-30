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【虛擬銀行】ZA Bank上半年再燒2.5億元、虧損按年擴大1倍　5月再獲注資5億元

Hot Talk 20:42 2021/09/30

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【虛擬銀行】ZA Bank上半年再燒2.5億元、虧損按年擴1倍　5月再獲注資5億元　（資料圖片）

虛擬銀行陸續公布中期業績。其中，在去年3月最早開業兼上客最多的虛銀眾安銀行（ZA Bank），上半年虧損按年擴大1倍至超過2.5億元，主要反映出售資產虧損、撥備及經營開支上升。財報又顯示，眾安銀行今年5月再獲母企注資5億元。

期內，眾安銀行主要業務收入均見大幅增長，淨利息收入按年升35.6倍至3472.4萬元，淨服務費及佣金收入由去年同期的5.5萬元大增至2308.9萬元。

開業年半吸存77億元　貸款規模增至13.6億元

值得一提，眾安銀行去年3月正式開業，因此去年同期的業績只反映開業首3個月的數據。開業9個月，眾安銀行用戶規模超過22萬，至開業一周年前夕，用戶人數超過30萬，並在今年3月底拓展至商業銀行業務。

截至6月底止，眾安銀行客戶貸款按年增長1倍至13.58億元，並吸收客戶存款共77.3億元。貸款增加令期內預先提計的撥備急增至950.5萬元，而去年同期則為80.3萬元。

管理費用倍增　市場推廣及廣告支出勁升近3.6倍

除撥備增加，期內眾安銀行錄得出售投資證券資產的淨虧損1185.1萬元，管理費用則倍升至3億元，主要反映員工薪酬及福利和市場推廣及廣告支出大幅增長。其中，市場推廣及廣告支出增近3.6倍至1.09億元。

據財報顯示，眾安銀行今年5月4日向母企發行5億股，獲以5億元現金支付，令已發行的總股本增至26億股。

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