【新股IPO】和譽開曼2256今日起招股 入場費25171元

臨床階段的生物製藥公司和譽（新上市編號：02256）由今日（30日）起至下周三(10月6日)招股，該公司公布全球公開發售1.41億股，其中10%於本港作公開發售，招股價介乎12.16元至12.46元，每手2000股，一手入場費25,171.12元；10月13日掛牌；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及摩根大通。聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中金公司。聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為興證國際、海通國際、滙豐及華泰國際。

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和譽與數名基石投資者簽訂協議，認購總金額1.28億美元等值股份，其中AIHC認購600萬美元，Janchor Partners Pan-Asian Master Fund認購700萬美元，Lake Bleu Prime、OrbiMed基金、Aranda、Hudson Bay、Vivo基金及BlackRock Global Funds-World Healthscience Fund各認購1,000萬美元，Epsomite認購1,500萬美元，LAV及UBS基金各認購2,000萬美元。

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和譽已戰略性地設計及開發由14個專注於腫瘤學的候選藥物組成的管線，包括五種處於臨床階段的候選藥物。是次集資所得，其中19.7%用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK011已計劃的臨床試驗、註冊文件的編製及未來商業化；32.6%用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK091(AZD4547)已計劃的臨床試驗、註冊文件的編製及未來商業化；28%用於其他臨床階段產品及管線的候選產品；8.4%用於臨床前研究；6.3%用於建造上海生產設施；其餘5%用作營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正