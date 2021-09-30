【職場熱話】同事突然唔一齊食午飯 急急腳回家 背後原因感動網民

午飯時間對於日日返工的打工仔而言，是難得的放鬆時間，有人會選擇帶飯，亦有人選擇與同事共晉午餐，交流工作事宜，增進感情。最近，有網民分享自己在公司所遇到的經歷。

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不少網民得知樓主同事的行動，大讚其有心，是孝子，「欣賞你同事好有孝心，為咗儲蓄買禮物比兩親而不是自己享受，抵讚。」。

同時，亦有網民將重點放在公司就近屋企，表示「如果有得揀, 我都想返屋企食晏。」，可以連交通費都節省。

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責任編輯：鍾倩婷