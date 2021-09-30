  • 30°C
香港時間 : 2021930日 (四) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】同事突然唔一齊食午飯 急急腳回家 背後原因感動網民

理財智慧 20:03 2021/09/30

分享：

午飯時間對於日日返工的打工仔而言，是難得的放鬆時間，有人會選擇帶飯，亦有人選擇與同事共晉午餐，交流工作事宜，增進感情。最近，有網民分享自己在公司所遇到的經歷。

 

請點擊下圖看樓主經歷

    點擊圖片放大
    +8
    +7


 

不少網民得知樓主同事的行動，大讚其有心，是孝子，「欣賞你同事好有孝心，為咗儲蓄買禮物比兩親而不是自己享受，抵讚。」。

 

同時，亦有網民將重點放在公司就近屋企，表示「如果有得揀, 我都想返屋企食晏。」，可以連交通費都節省。

 

【職場熱話】實習生準時在家開工 Signal死server打不到卡 被上司當遲到扣人工【下一頁

 

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：鍾倩婷

 

香港 儲蓄 午餐

上一篇文章

【職場熱話】老細忽然迷信 擺放風水擺設濕濕碎 開會要揀特定生肖

下一篇文章

【新股IPO】保誠2378公開超額認購0.43倍 一手中籤率100%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?
【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB
領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB
【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單
【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單