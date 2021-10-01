【毛孩主人注意】獸醫診所推出網上寵物藥房　上載處方藥單即可安排藥物家中

▲ 只需在 PetProject.HK 平台上載近期的處方藥單副本，處方經過後台的獸醫審批及授權後， 藥物便會直送家中。（品牌網站圖片）

獸醫診所集團Pet Space Group與電商平台PetProject.HK合作，推出大型網上寵物藥房，盼節省毛孩主人的成本，又免卻頻繁來回診所。

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在香港和新加坡設有超過十間獸醫醫院、中醫診所及流動超聲波服務點的Pet Space Group與 PetProject.HK共同推出PetProject Pharmacy，提供超過 55個品牌、900多種藥物。

客人只需在 PetProject.HK 平台上載近期的處方藥單副本，處方經過後台的獸醫審批及授權後，PetProject.HK 便會安排藥物直送到客人家中。消費者再不需要每次探訪獸醫診所，便可安坐家中以安全可靠的方式為心愛寵物購買藥物。

今次兩個品牌合作推出網上寵物藥房，一方面期望可節省成本，另一方面亦照顧到寵物的身心健康。該企指，對於患有長期或慢性病而需要定期補充藥物的寵物，毛孩父母每次必須到診所取藥，並支付最少300元診症費，而網上藥房則可降低醫療費用。同時， 來回診所的交通為不適宜外出的寵物帶來壓力，尤其是對年老或患有長期疾病的寵物。

Pet Space Group行政總裁黎家豪指出：「不少毛孩家長一直反映香港需要更親民的寵物醫療服務，當中包括提供更多購買所需藥物的渠道。」他相信與 PetProject.HK 合作，可透過簡化診所營運並節省獸醫在庫存操作上的時間，便可將時間和資源投放於為寵物提供更好的護理和醫療服務。

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責任編輯：葉泳珊