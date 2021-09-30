【大行點睇】 受恒大拖累 花旗狠削易居目標價90%

花旗發表研究報告指，由於內地房地產政策持續緊縮，易居企業（02048）的單一最大客戶中國恒大（03333）的應收賬款風險增加，盈利前景更具挑戰性，因此將其目標價由13.65元大幅削減至1.27元。該行預計，易居今年全年業績，將盈轉蝕27億元（人民幣，下同），早前該行對其盈利預測為13億元。

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該行指，長遠而言，易居在大數據、網絡營銷以及與阿里巴巴（09988）在流量方面的合作等努力，可能會隨著時間的推移成為數字化房地產平台的優勢。惟股價自5月底大幅下跌後，現時估值並不高，因此將評級由「買入」下調至「中性」，而非一口氣下降至「沽售」。然而，該行仍下調易居2022年及2023年盈利預測，分別下調70%和71%。

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記者：郭秀慧