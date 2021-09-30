【ESG】沛然環保推ESG網上管理平台　為企業簡化數據處理流程

▲ 沛然環保顧問有限公司推出ESG網上管理平台Sustainature，為企業提供一站式分析及管理數據，並即時匯出符合香港交易所要求的ESG報告。

環境、社會及管治（ESG）已成為本港及國際商界主流趨勢之一。沛然環保顧問有限公司宣布推出ESG網上管理平台Sustainature，為所有類型的企業簡化ESG數據處理流程，一站式分析及管理數據，並即時匯出符合香港交易所要求的ESG報告。

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ESG 數據化是大勢所趨，以往企業收集 ESG 數據需要手動整合各方及多個處所的數據，往往費時失事，加 上港交所不斷收緊披露要求，刊發報告的期限也縮短至財政年度結束後五個月內，為企業帶來嚴峻的挑戰。單靠傳統方法收集及披露數據已經不合時宜。



有見及此，沛然環保顧問推出Sustainature，集ESG數據收集、分析和管理於一身，有助用戶隨時隨地收集和記錄不同 業務部門的 ESG 數據，並透過系統自動計算和分析數據，將數據一鍵匯出符合港交所要求的ESG報告。平台亦特設目標鎖定及追蹤功能，有助企業善用數據制訂碳中和目標及監察進度。



沛然環保副主席及執行董事胡伯杰表示，各國政府相繼訂立碳中和目標。去年年底，香港宣布力爭2050年前實現碳中和，而中國的目標是 2060年。隨著ESG及可持續發展不斷得到大眾及商界的廣泛關注，很高興推出Sustainature，協助企業在ESG披露上更事半功倍。

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責任編輯：蘇穎琪

