【商廈成交】新世界荔枝角道甲廈獲金融機構斥近12億連掃3層　呎價1.75萬創新高

新世界發展長沙灣荔枝角道888號甲級商廈再錄大手成交，銷情熾熱。消息指，一間金融機構近日斥資近12億元大手購入上址3層樓層自用，平均呎價約1.75萬元，創項目呎價新高。剛售出的樓層位於項目高層，合共3層全層樓面，每層樓面面積介乎2.08萬至2.46萬平方呎，總樓面面積近6.8萬平方呎。

資料顯示，荔枝角道888號為1幢樓高28層的甲級商廈，自去年底開售，首輪30個單位一小時內全數售罄。項目至今已累售近7成樓面，套現逾54億元，備受市場追捧。新世界早於2017年先後在區內投得3幅商業用地，總可建樓面面積約190萬平方呎。荔枝角道888號甲級商廈，間隔靈活，標準樓層全層建築面積約2.4萬平方呎，預計2022年4月落成。

事實上，項目於上月底曾錄得成交，新創建（00659）以13.67億元向母公司新世界購入18樓至21樓單位，成交呎價約14,130元，總樓面面積逾9.67萬平方呎；項目其他買家亦包括今年4月購入5樓全層的香港大學、醫生或其他專業服務，亦有家族辦公室等專業投資者等。

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