【新股IPO】保誠2378公開超額認購0.43倍 一手中籤率100%

英國保誠（新上市編號：02378）將於下星期一掛牌，該股今次上市計劃發行約1.31億股股份，其中5%在港公開發售，其公開發售部份錄得1.43倍，所有認購人皆至少獲分發一手。

譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價【見下頁】

公司此前公布，其公開發售及配售的最終發售價均設定為每股發售股份143.8元，估計集資淨額約185億元。英國保誠原訂下每股最高招股價為172元，每手50股，一手入場費約8,687元；10月4日掛牌；花旗、高盛、中信證券及滙豐為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

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是次集資所得款項淨額估計為約 185 億元，當中約175億元會用於贖回現有高票息債務，而餘下所得款項淨額預期會撥入英國保誠的中 央流動資金，以進一步提高英國保誠的財務靈活性。

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記者：張以正