【玩轉萬聖節】南豐舉行「走進伊藤潤二的詭異世界」 展館設多個打卡位 2.4米高富江成焦點

「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展於10月1日在南豐紗廠展出，體驗展設多個展區，更有伊藤潤二筆下最美的女性—富江的2.4米高模型，讓觀眾以第一身的視覺親自走進伊藤潤二的漫畫世界。

是次體驗展選取五個不同的漫畫故事為主題，分別是《十字路口的美少年》《雙一恣意的詛咒》，《蛞蝓少女》，《沒有道路的街道》與《富江，鬼屋）。展區中四位漫畫主角雙一，富江，蛞蝓少女和偷窺狂都以1：1真人比例模型呈現。而伊藤潤二老師最美的女性富江更成為是次體驗展的焦點，以2.4米高，極震撼的《鬼屋》怪物造型登場，定必每個主題房間均細緻呈現漫畫一格，高度還原漫畫裡的場景。觀眾走進每個展區，除出人口外就無處離開，只得聚焦真人比例的主角模型，營造難以逃離的壓迫氣氛。

南豐紗廠市務總監梁婉玲表示，「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽對於南豐紗廠來說是一個全新的嘗試。由於The Annex的空間相對狹小，面對空間限制的挑戰團隊經過許多討論及設計方案，最後以「走進漫畫的一格」為主題，讓觀眾在走進The Annex的通道時，可看到與紗廠其他部份截然不同的面貌，就像走進伊藤老師的詭異世界。梁婉玲又指，而於狹窄的展覽空間營造壓迫感，能夠表現故事裡人性的壓抑，讓細小空間的挑戰反變成了展覽的點睛之處。團隊更特別加入1：1真人比例模型以增加體驗現場感，讓觀眾仿親歷其境的第一身視覺，希望為觀眾帶來有趣又非凡的體驗展。

「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗館：

地點：南豐紗廠M層The Annex

日期：10月1日至10月31日

門券價格：180元

購買連結：http://www.bookyay.com/events/5629499534213206/

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責任編輯：羅浩濂