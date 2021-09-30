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【大行點睇】里昂指碧服8日內2單收購　顯示正把握房企流動性緊張帶來的收購機會　列其為行業首選股

股樓投資 19:47 2021/09/30

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里昂發表報告表示，碧桂園服務(06098)在8日內進行了2項物管公司收購，顯示其正在把握房企流動性緊張而帶來的收購機會，相信其在強勁淨現金流狀況、併購及第三方業務拓展的能力，持續鞏固其為內地龍頭物管公司的地位。

報告補充，將碧桂園服務今年核心盈利預測下調0.6%，惟2022至2023年核心盈利預測上調3.9%及4.3%，目標價由95.3元上調至99元，維持「買入」評級，且為該行行業首選之一。

 

【大行點睇】花旗全綫下調濠賭股目標價　行業長遠首選銀娛澳博

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撰文 : 周兆邦

碧桂園服務（06098） 港股

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