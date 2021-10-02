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【名人專訪】帝盛10年間規模翻5倍 酒店公主邱詠筠親授領軍魔法

理財智慧 08:13 2021/10/02

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成長於大家族的邱詠筠（Winnie），家勢顯赫，她的爺爺是已故知名商人邱德根，父親則是遠東發展（00035）及帝盛酒店主席邱達昌。身為第三代的她，2011年起接掌集團的酒店業務，擔任帝盛酒店總裁及執行董事，當時她協助經營11間酒店，約3,000間房間，化身酒店公主。

今年剛好是接掌酒店的第10年，盡管面對2019年的社會運動，及2020年初至今百年未見的新冠肺炎疫情，全球酒店業受重挫，邱詠筠也交出一份令人驚喜的成績：2021年財年旗下酒店的毛利率仍達44.7%，表現優於同業約30%水平；也是少數在疫情下仍有盈利的酒店。更甚的是，集團旗下經營及家族持有的酒店已達64間，有約14,000間房間，規模較10年前翻5倍。

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遇上2019年的社會運動，及2020年初至今百年未見的新冠肺炎疫情，全球酒店業受重挫，邱詠筠也交出一份令人驚喜的成績：截至今年3月底止2021年財年，遠東發展酒店業務及管理的毛利率達44.7%，表現優於同業約30%水平；期內收益也達8.89億元，同比僅跌34%，也是少數在疫情下仍有盈利的酒店。

事實上，帝盛集團旗下於香港的酒店，疫情期間的表現優於大市，邱詠筠透露，集團在2020年8月開始，入住率已比2019年同期還要理想，旗下酒店平均入住率亦逾八成，尤其是「Peak season」（旺季）時的入住率更高。若將以上數據跟行內平均入住率約五成多比較，帝盛旗下酒店的入住率較同行高出約20至30個百分點。

【iM人物專訪】疫情下，酒店業有何新常態？，詳見【下一頁

帝盛酒店於逆市下交出跑贏大市的佳績，是由於集團專注經營三、四星級酒店，並且是首批酒店應政府要求成為隔離酒店，收入於疫情下有保證。邱詠筠指，集團現時於香港的酒店，絕大部分已用作隔離酒店用途。其中集團旗下的香港荃灣絲麗酒店，也於8月底成為外傭入住的隔離酒店。

大家或會認為這次帝盛酒店「行運」，但事實並非如此，邱詠筠坦言，他們的成功並不是僥倖，「為何我們的酒店那麼早就可以開始經營做隔離酒店的業務？是由於我們本身已有一定經驗，我們是第一批接待香港醫護的酒店，也在武漢有一定的酒店防疫經驗，因此政府相信我們，當然我們自己也要不斷去改進，當中做了不同的準備。」

【iM人物專訪】「酒店公主」邱詠筠簡述王國業務，詳見【下一頁

時間回到2019年底，武漢爆發新冠肺炎疫情，當時邱詠筠正在海外工作，突然收到武漢要封城的訊息，邱詠筠即作出應變。「當時我們在武漢的酒店，約有三成的客人是海外人士，我們要安排讓車輛接走他們，有一些海外的旅客仍未安排飛機接送的話，就住在我們酒店。」那時疫情來勢洶洶，不少由外資經營的酒店選擇即時關閉，但邱詠筠卻選擇繼續營運酒店，照顧被滯留在武漢的客人外，更接待當地的醫護人員。


於武漢酒店接待醫護人員的經歷，為帝盛提供了寶貴的一課，集團也決定於去年3月，將香港的灣仔麗悅酒店主力接待醫護人員入住，成本港首家主力接待醫護的酒店。邱詠筠表示：「我們很早期已決定將酒店預留給香港的醫護使用，由於冷氣及通風系統存在不少風險，我們早就跟工程部的同事研究，酒店的冷氣是否適合。當我們確認了酒店的冷氣及通風系統沒有問題；同時我們也邀請了很多醫護來跟同事溝通，解答同事的問題，大家也能安穩接受後，於是在去年3月決定將灣仔麗悅酒店改為接待醫護的酒店。」

Don Don Donki將在荃灣開設迴轉壽司　全球首間10月29日開幕，詳見【下一頁


香港運動員於東京奧運奪得佳績，原來不少香港運動員回港後，也於帝盛旗下進行酒店隔離，如奪得兩面銀牌的女飛魚何詩蓓、贏得銅牌女子乒乓球團隊杜凱琹、蘇慧音及李皓晴等，多名運動員、教練及團隊也是居住在集團旗下的酒店內。由於他們已打了防疫針，只需要隔離七天就完成隔離過程。「其實不只是東京奧運，之前香港運動員到海外參賽或受訓後，回港也是住在我們旗下的酒店，由於我們較早推出隔離酒店，這方面較有經驗及能力去應付。」帝盛酒店也為運動員作出不少窩心舉動，邱詠筠透露：「如運動員回港後，他們下機的時間是凌晨兩時，來到酒店後，我們先送上熱騰騰的雲吞麵，以美食歡迎他們。」

支持醫護之餘，帝盛酒店亦致力幫助世界各地有需要的家庭。邱詠筠指：「倫敦帝盛酒店Dorsett Shepherds Bush, London近日協助英國政府收容從阿富汗撤離的難民，亦為有需要的家庭提供日用物和衣物，又為難民組織捐贈，包括安排市長辦公室的捐贈。截至目前，我們酒店共收容約140名阿富汗成人及160名兒童。」

以上內容輯錄自726期《iMoney Focus》封面故事。

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記者：陳詠妍

 

酒店 邱達昌 邱詠筠 運動員 疫情 遠東發展（00035）
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