【大行點睇】大摩料呢隻股未來45天將上升　發生機率七成至八成　潛在升幅近60%

摩根士丹利發表技術意見報告，料太平洋航運(02343)未來45天股價上升，料發生機率為70%至80%，該行予其目標價5.68元，相當於預測明年市賬率1.8倍，維持「增持」評級。

該行指，太平洋航運股價近期調整後，短期估值吸引力增加。該行亦對幹散貨航運的上升週期持建設性態度，並預計航運費率將保持穩固，應能帶來積極的市場情緒。

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