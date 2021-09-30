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【新世界發展 17】 新世界全年多賺近7% 香港及內地物業合約銷售額均超越目標

股樓投資 20:10 2021/09/30

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新世界發展（00017）今日（30日）收市後公布截至6月底止全年業績，純利按年增長6.9%至11.7億元；收入升15.6%至682.3億元。每股盈利0.46元，派末期息每股1.5元，全年派息2.06元，按年增加2仙。公司指，會維持現有可持續及漸進式的派息政策。

大行予新世界發展投資評級及目標價﹕

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期內，基本溢利按年增長5.9%至69.8億元。年內香港應佔物業合同銷售金額424億元，超越全年200億元的目標。內地物業發展收入升約1%至148.2億，分部業績59.5億元，年內合約總銷售金額約202億元人民幣，超越全年目標。財務水平方面，公司指，截至今年6月底，可動用資金合共約1,186億元，包括現金及銀行結餘約620億元及可動用的銀行貸款約566億元。

集團淨負債比率從2020年6月底的41.6%降至35.6%，而在明年6月底止財政年度到期的貸款再融資，已全數處理。

同場加映﹕【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

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記者：郭秀慧

派息 目標價 純利 新世界 內地物業 新世界發展（00017）

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