【大行點睇】美銀證券指遊戲行業加強監管將令小米估值下降　重申「跑輸大市」評級

美銀證券發表報告，認為內地今年智能手機需求已經在今年第一季大致被吸納，在經濟放緩下，包括小米(01810)在內的手機OEM生產商銷售額將受損。該行將小米目標價由22.3元下調至19.8元，重申「跑輸大市」評級。



美銀證券表示，即使小米在8月店舖數量增加，但該行估計其市場份額在7至8月下滑至約15%，預計小米在第四季的經營環境更艱難，毛利率有可能因小米進取地爭取市場份額而收窄。另外，該行擔憂小米若自行造車而非外判生產，將成為長遠經營開支的負擔。

美銀證券將小米明年和後年盈利預測分別下調5%和2%，又認為最近遊戲行業被加強監管，有可能令其估值進一步下降。

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