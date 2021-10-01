【職場熱話】老闆禁下屬上班時玩手機 緊急事用內線聯絡 網民：這是人權來的

上班時，玩手機是不是一件很大的問題？近日有網民於網上討論區發文，指老闆上月發了電郵要求下屬不可以玩手機，如果被人發現，有以下懲罰。樓主反問：「在2021年辦公室不給玩電話，是否已經變成了吃力不討好的工作 ？」

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【職場熱話】打工仔本獲批半工讀進修 卻遭上司出爾反爾 網民：比你是人情 不比是道理 【下一頁】

此貼文一出引來網民熱議，有人認為這間公司的做法不明文，「日常上班都用手機與其他同事聯絡。」、「哪有辦公室不給人玩電話？」、「這是人權來的，很難接受不給人玩電話。」、「有些工作更不給人聊天。」，另有些人給予不同建議，「建議轉工」、「去洗手間時先用電話，可以嗎？」、「公司待遇差一定辭職。」

其他網民回應：

上班不給玩電話很合理，出糧給你回來玩電話嗎？要玩就吃飯時、或上廁所玩

可不可以直接玩電腦？

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責任編輯：陳頌潔