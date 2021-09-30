【中國限電】內陸廠房每周停工4天　限電令或再收緊　廠商會料1至2成訂單受影響

▲ 雖然仍是限電令實施的初期，但電力對工業生產影響非常大，廠商會暫時估算有1至2成訂單生產受阻。（法新社圖片）

中國電力短缺，多個省份出現「用電荒」，當局唯有推出限電政策，工廠因而需要縮減生產日子，甚至全面停工。香港中華廠商聯合會（廠商會）會長史立德估計，本地廠商有1至2成訂單因限電令而受影響。

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廠商會會長史立德今出席活動時透露，收到有於深圳設廠的會員反映，現時每周最少停工1天。有一些廠房位於更內陸地區的會員甚至指，每星期開工1日，停工3至4日。限電令的影響非常嚴重，他估計短期內限電措施仍會維持一段時間，甚至需增加停工日數。

1至2成訂單未能出貨或取消

現時正值是聖誕節檔期訂單的出貨高峰期。史立德指，現時雖然仍是限電令實施的初期，但電力對工業生產影響非常大，暫時估算有1至2成訂單未能出貨，甚至取消。他續指，化工、印染、造紙的生產商所受的影響會特別大，因為他們的生產線停頓後，不能立即重開，當中需一段時間才能重新投產。

為了解決目前情況，史透露有部分早期北上設廠的廠商，現時只能依賴當時自設的發電機，或購買電油、油渣自行發電。然而，部份位於較北部的廠房則沒有自家的發電機，目前當務之急是採購或租用發電機。

下行風險加劇 明年GDP將放緩至約3%

▲ 廠商會會長史立德為當下仍有多項負面因素，加劇整體經濟環境的下行風險。（資料圖片）

除了限電令外，史立德認為當下仍有多項負面因素，加劇整體經濟環境的下行風險，例如中國的PMI指數回落、各國的疫苗接種率不均、部分國家疫情反彈等。加上各項刺激經濟措施將會漸漸退市，料本地出口表現難再有雙位數增長。他期望今年的實質GDP增長有望達6%至近10年新高。然而，隨著低基數效應減退，旅遊業在通關後恢甦需時，2022年的實質GDP將會放緩至3至3.5%。史相信，若本港能與大陸通關，經濟將可突破瓶頸。

他又建議港府可按具體情況，延長更多「撐企業」措施，例如推出「消費券計劃2.0」等。同時，史亦盼政府可帶頭刺激本地消費需求，例如協助商界在港舉辦展銷活動、為針對本地市場的項目提供額外資助。

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記者：葉泳珊