前白宮發言人新書爆料 特朗普視約翰遜為靈魂伴侶

曾擔任美國前總統特朗普的前白宮新聞秘書格里沙姆即將出版新書。格里沙姆率先披露新書部分内容，包括披露特朗普曾視英國首相約翰遜為靈魂伴侶，又指特朗普與約翰遜某次會面時，大部分時間在討論袋鼠的強壯程度。

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格里沙姆（Stephanie Grisham）為特朗普（Donald Trump）第三任白宮新聞秘書，其後轉職為時任第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的幕僚長。她的新書《I’ll Take Your Questions Now》將於10月5日出版，詳述特朗普與其他國家領袖的特別互動及特朗普對每位領袖的看法。

格里沙姆在書中大爆特朗普趣聞，包括稱特朗普在2019年在大阪出席20國集團（G20）峰會時，向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示會在傳媒面前，向普京維持數分鐘的強硬態度，但只是為了製造拍攝效果。

格里沙姆更透露，特朗普在與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會面時，突然岔開話題。特朗普詢問埃爾多安有沒有看過《午夜快車》（Midnight Express）電影，而這是一套關於年輕美國人被關押在土耳其並遭受毆打和性侵的電影。

特朗普其後更指，這對於土耳其來說是一套黑暗電影，令該國的代表團成員反應尷尬。

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此外，格里沙姆指特朗普並非喜歡每一位歐洲領袖，他曾直指法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）是「懦夫」（wuss guy），但對英國首相約翰遜（Boris Johnson）感到惺惺相惜，更曾稱約翰遜是他的靈魂伴侶。

特朗普與約翰遜2019年在法國出席七國集團 （G7）峰會時，二人曾共進早餐。兩人曾討論澳洲袋鼠的強壯程度，更指他們早已建立牢固關係。格里沙姆稱，特朗普與約翰遜更討論了某些剛剛接受手術的政治人物，猜測他們可能切除膽囊。

責任編輯：郭麗明