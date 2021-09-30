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【每日焦點】Google Search On年度大會揭幕　多項新技術登場

科技 20:00 2021/09/30

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Google早前舉行第二屆Search On大會，會上發布了多項新產品以及新功能。

Google早前舉行第二屆Search On大會，會上發布了多項新產品以及新功能。其中包括：「庫存篩選」尋找鄰近購買地點、推出Multitask Unified Model語言模型等

透過Google Lens拍照做翻繹已不是新鮮事，最新的 Google Lens 搜尋模式讓用家可在圖像搜尋中加入關鍵字。如喜歡某件恤衫上的圖案，希望尋找相同圖案的襪子，只要利用鏡頭拍攝或選取所需圖片搜尋，然後打入關鍵字如「襪子」來搜尋。

【Google】圖片短片搜尋新功能　MUM如何利用恤衫圖案搜尋襪子？

另外，Google亦加入新的搜尋功能。用戶透過手機搜尋，如鍵入「短身外套」，將會顯示各種顏色和款式的外套圖片，以及售賣該款外套的商店、尺碼資訊，甚至是模特兒試穿短片。

【Google】新搜尋功能展示更多選擇　「庫存篩選」尋找鄰近購買地點

除此之外，Google Maps最新更推出覆蓋地區更廣的新圖層，以顯示更多有關山火的資訊，包括顯示應急網站、電話號碼及當地政府的疏散資訊。

【Google】 觀察山火覆蓋及發展　減低風險及意外

【其他科技新聞】

【iOS 15】更新iOS 15後Siri退化？　不再支援「電話及電郵」相關指令

【Dropbox】拓展雲端儲存以外服務　Dropbox推3新產品針對團隊協作及創意工作者

責任編輯：曾曉汶

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