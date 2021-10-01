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真子公主小室圭本月底結婚 美媒封日版哈里梅根 （第二版）

環球社會熱點 13:29 2021/10/01

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日本真子公主與未婚夫小室圭早於4年前訂婚，但小室圭家庭的負面消息影響下，兩人一直未完婚。日本宮内廳今日（10月1日）公布真子公主本月26日會與小室圭結婚。真子公主今年底跟隨小室圭移居紐約，美媒更將真子公主與小室圭封為日版哈里梅根。

真子公主年內完婚 婚後或移居美國 【下一頁】

（第二版更新宮内廳公布消息）

日媒引述宮内廳指，真子公主與小室圭婚期訂於10月26日。應真子公主要求，他們不會舉行相當於民眾下聘儀式的「納采之儀」等女性王室成員婚禮床頭儀式。真子公主婚後將脫離王室，本來可享多達約1.5億日元（1,043萬港元）的一次性補貼，但她也決定不會領取，為日本皇室女性成員首次破例不領取補貼。

真子公主將於今年底隨小室圭移居美國，展開新生活。據悉，兩人移居美國後料不會獲得日本警方保護。

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29歲的真子公主為皇嗣秋篠宮文仁親王、即德仁天皇弟弟的長女。真子公主與同為29歲的小室圭是大學同級同學，兩人於2017年9月訂婚。

但其後有報道指小室圭母親涉及金錢糾紛，宮内廳翌年2月宣布押後婚期，小室圭更在半年後前往美國留學。

梅根紐約之行點解包到實？ 疑與哈里拍Netflix紀錄片 【下一頁】

小室圭於今年7月在紐約參加司法考試，雖然考試結果未揭曉，但他已在當地律師事務所工作。有報道指真子公主婚後將會隨小室圭長居紐約。

美媒《Page Six》形容真子公主與小室圭，有如日本版哈里梅根（the Meghan and Harry of Japan）。美媒形容真子公主與英國哈里王子（Prince Harry），放棄王室成員生活與伴侶在異國展開新生活，又指兩人在婚事上的決定同樣在國家引起爭議。

真子公主擁有英國萊斯特大學藝術博物館和畫廊研究碩士學位，現時在東京大學大學博物館擔任特別研究員。

《Page Six》引述藝術界人士指，真子公主擁有豐富知識和人脈，紐約有部分頂級畫廊正打算聘請她。

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責任編輯：鄭錦玲

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