【科創故事】本土初創生力軍潛力無限　科技社企冀助SEN學童快樂學習

世界各國皆致力培育初創企業，視之為推動經濟發展的良機，香港也不例外，政府不遺餘力地支援初創企業和創新及科技企業。2014年本港只有約1,000間初創公司，至去年已增至3,360 間，迄今亦已誕生了9 間獨角獸公司。如雨後春筍般冒出的初創公司，令到過去以製造業及服務業為主要產業的香港，漸漸轉變成以科技業為主的經濟型態。港府深明轉型是大勢所趨，着重於推動創新科技發展。2017 年《施政報告》就提出8大方向推動創科發展，至今投放逾1,145 億元的資助，這些措施都令到本地初創生態日趨蓬勃和多元化。除了政府外，以發展應用科技為主的數碼港，亦努力不懈地培養科創公司，社企AESIR就是其中曾接受數碼港幫助的科創公司。

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目前主流教育難以實行「因材施教」， 大多數學生都只能匆匆跟上老師的教學步伐， 對於有特殊學習需要（Special Educational Needs，SEN）的學生自然是難上加難。根據教育局的數據顯示，2020/21年度香港有逾5.6萬名SEN學生，惟港府對這群孩子的支援有限，養育SEN兒童的家庭須面對不少困難。

社企AESIR的兩位創辦人陳浩升（Ernest）及黃潤華（Zero）都曾接觸過SEN的兒童，了解到現時社會支援SEN兒童資源不足，遂研發出首本AR童書，及後更推出不同的應用程式，希望SEN的兒童可從遊戲中學習，從而加強訓練以適應日常生活，甚至是學習的需求。SEN學童在認知、情緒、行為、社交及人際溝通等各方面的發展，都與一般學童不一樣，而AESIR研發的AR、VR及體感的遊戲教材，主要是針對需要特殊教育，如患有自閉、過度活躍症，以及讀寫障礙的小朋友。

其中AESIR所製成的圖書《快樂王國》，是全港首本AR正向心理的幼兒教材，用家只需要以手機應用程式拍下書中的圖像，就會出現相應的聲音導航及3D動畫，患有自閉症的小朋友可從中「認識」較抽象的情緒。

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另外，AESIR也有研發體感遊戲，《魔法文字大作戰》遊戲可以幫助患有讀寫障礙的小朋友。Ernest 指，治療閱讀障礙分為「認讀」及「書寫」的訓練，因為小朋友難分左右，所要教寫字前，先要教導方向感。該款遊戲訓練小朋友畫綫、拍手、對稱的動作，變相在進行遊戲時，就可學會視覺空間感，之後才去練字。此一遊戲可運用到小朋友全身肌肉寫字，加深對文字的記憶。

Ernest提到，AESIR的顧問有香港教育大學的教授、職業治療師及物理治療師，他們也希望可投放較多時間在治療患者，但礙於行政流程，他們都是有心無力。他Ernest解釋，即使SEN的小朋友獲政府資助接受治療，他們每次與治療師會面時間短，覆診的時間可相隔長達3個月。兩位創辦人深知治療師人數不足以照顧SEN學童，所以他們才不斷推出多款遊戲，希望可長遠幫助到SEN的孩子。

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AESIR現與不同的公營機構、非牟利機構及學校合作，醫管局近來也成為他們的客戶，目前香港共有60多間特殊學校，其中大約有10間是AESIR的合作伙伴。問到會否不只與其他機構或學校合作，而是將自家的產品，銷售到個體客戶或是家長，Ernest指大眾書店尚未結業時，可以在書店買到他們的產品。不過現時，因圖書涉及到手機應用程式，在內地印刷要經多方審查比較麻煩，所以只能在港印刷，但考慮到成本問題，以這種方式出售的話，盈利其實不算多。

AESIR目前主要致力發展香港的業務， Ernest指出，他們曾考慮過到外地市場發展，遊戲教材只要轉換語言後仍可使用，並不複雜，但他認為重要的是一個適合進入市場的計劃。他提到，公司曾申請數碼港擴充業務的資助基金，惟受到疫情影響，無法在展覽中擺攤，亦無法到外地推廣，大多數活動改為在綫上進行，投資者也難見到商品實物，遇到一定的阻礙。

AESIR成立至今約6年，Ernest 透露公司已達收支平衡，帳面上亦有進帳，扣除成本、薪金等開支，去年盈餘約有60萬元。目前AESIR屬孵化階段，Ernest 表示，數碼港為他們尋求找不同的機會，亦積極介紹不同的客戶群。透過數碼港出面，他們這些初創公司更易取得政府資助，對他們生意業務都有幫助。提到未來的目標，Zero 表示未來打算推出遊戲形式的兒童發展評估平台，家長或者治療師登入後，透過小朋友玩遊戲完成任務，可以進行一系列評估。透過遊戲，可以更容易評估小朋友的能力，了解他們有那些技能需要加強訓練。

*內容節錄自《iMoney》727期Focus封面故事。

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記者：陳楚琨