【樓市調查】港置︰逾四成人睇好樓價　亦有四成人認為投資房地產最穩健　創有紀錄新高

香港置業於9月進行調查，逾四成受訪者（42.7%）睇好香港未來12個月樓價走勢，創13季（逾3年）新高。另達四成（40.4%）人認為投資房地產最穩健佔比最重，比例更創有紀錄以來新高，其次為現金/活期存款，佔15.8% 。香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，本港資金充裕，低息持續，相對近日股市表現波動，樓市表現更穩健，吸引買家投資磚頭保值。

調查同時顯示，樓價走勢成影響受訪者對入市決定的重要因素，佔28.4%，按季顯著升5.5個百分點，房屋供應以15.8%居次位，息率走勢及樓控措施分別以14.3%及13.5%排第三及第四。香港置業研究部董事王品弟表示，數字反映樓價突破高位後，不少市民入市前更留意物業價格走向。此外，關注房屋供應的人顯著增加，相信是市場預計施政報告有機會增加土地及房屋供應下，市民觀望相關政策對樓價走勢的影響。

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此外，王品弟指出，調查顯示近4成半（44.4%）人購買物業主要用途為換樓，按季升4.1個百分點，創四季新高，用作上車及投資的則以27.8%並列第二。隨著政府放寛按保後激活換樓鏈，不少市民細屋換大屋。與此同時，逾8成（81.4%）受訪者擬選購私人住宅，創紀錄新高。施政房策預計以供應為主軸，料集中於公營房屋供應，私樓供應將仍珍貴，相信將續獲大批市民追捧。

新盤銷情方面，今年不少大型新盤連環登場，釋放市場購買力，一手大收旺場。根據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，本年首三季截至9月28日錄12,593宗一手私樓註冊，較去年首三季10,041宗增加逾2成半。馬泰陽預計，發展商料將繼續推盤步伐，10月預計將有近3,000伙新盤登場，料一手銷情不俗，預計全年一手私樓冊量可達18,000宗，按年升約17%。

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