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【香港零售】消費券帶動8月零售總銷貨值升11.9%　零售管理協會：表現不算突出

商業 18:50 2021/09/30

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香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，8月升幅主要是由消費券帶動，惟表現不算突出，反映零售業並未正式踏入復甦階段。

本港8月的零售業總銷貨價值按年升11.9%，勝於市場預期按年增6.4%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，該月升幅主要是由消費券帶動，惟表現不算突出，反映零售業並未正式踏入復甦階段。

【香港零售】珠寶鐘錶業8月銷貨價值升28.0%　業界認同符合預期　料9月續升

謝邱安儀指出，在去年8月低基數情況下，今年８月錄按年11.9%增長的表現並不算突出。雖然該月份有電子消費券帶動業界銷情，但增長帶動力到第3星期已回落，另一方面，倘與疫情前同月比較，仍有近25%跌幅，反映零售業仍遠未及完全復甦。

在9月份，個別零售類別仍錄增長，受訪會員稱，珠寶鐘錶、電訊零售及眼鏡升幅介乎1至3成不等；便利店、電器及個人護理等錄單位數增長；家具持平；超市則下跌1成多。整體而言,她預期9月份零售表現將遜於8月。

10月份即將發放第2期電子消費券，該會受訪會員普遍認為，與８月份首輪相比，刺激銷情之效用僅相若或稍為弱一點，主要是認為消費者熾熱情緒減退，亦已有上輪經驗而不急於消費，甚至可能會延後消費至11月底或12月，以購買聖誕禮物。展望10月銷情，眼鏡商料按年升6成；珠寶鐘錶及百貨商料升1至4成；家具或電器商料升1成；個人護理及健康食品商料錄單位數升幅。

【香港零售】港8月零售銷貨價值按年升11.9%　勝市場預期按年增6.4%

記者：蘇穎琪

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