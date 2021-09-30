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【港元存款】8月港元存款按月減247億元　人民幣存款則升2.7%

股市 18:30 2021/09/30

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【港元存款】8月港元存款按月減247億元　人民幣存款則升2.7%

金管局發表貨幣統計數據，8月份存款總額按月少0.1%至約14.9萬億元。其中，港元存款減少247億元或0.3%。期間，人民幣存款則按月升219億元人民幣或2.7%，總規模增至8,427億元人民幣。

總計今年首8個月，本地存款總額上升2.7%，港元存款則升2%。

8月份貸款與墊款總額上升0.3%，由年初截至8月底計上升4.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別上升0.1%及0.8%。

8月年化貸款增長率3.8%

貸款增長方面，8月份的年率化貸款增長率3.8%，而今年首8個月的年率化貸款增長則為6.9%。

金管局補充，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動等影響而出現波動，應小心詮釋統計數字。

外滙基金8月總資產約4.66萬億元

此外，外滙基金方面，截至8月底止，外滙基金總資產約4.66萬億元，較7月增加1035億元，其中港元資產增加680億元，外幣資產增加355億元。

港元資產增加，主要是因為獲認購而未交收的外匯基金票據及債券增加。外幣資產增加，主要是因為已購入但未結算證券的月底餘額增加。

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