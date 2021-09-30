【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」

▲ 亞馬遜（Amazon）日前推出智能家用機械人「Astro」，匯集了人工智能、視覺運算、感測技術以及語音邊緣運算等技術。

亞馬遜（Amazon）日前推出智能家用機械人「Astro」，亞馬遜稱該機械人可扮演保安、健康照護、清潔等角色，看似相當實用。惟Astro推出問世不到一星期，就被外媒踢爆機械人出現嚴重缺陷，如無法應付樓梯，更批評Astro猶如一場災難。

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亞馬遜全新的智能家用機械人Astro在昨（29日）正式亮相，匯集了人工智能、視覺運算、感測技術以及語音邊緣運算等技術。亞馬遜指出，Astro功能眾多，主要用作檢查家裡及照顧親人。Astro可在家中自由移動、導航以檢查特定區域，當發現有爐火未關，或是住宅遭人入侵時，Astro便會發送警報至使用者的手機。另外，Astro也能應用在遙距照料上，協助照顧長者，當有意外發生時Astro就會發送提醒。

不過推出不到一日，Astro就被踢爆出現問題。據The Verge報道指，一份亞馬遜的內部文件指出，Astro無法因應有樓梯的環境，甚至還有可能會「摔下樓梯」。除此之外，亞馬遜在文件稱Astro很脆弱，容易被孩子踩到、或被粗心的成人踢到等。

亞馬遜其後向The Verge發出聲明，表示該文件已經過時，相關描述不代表Astro的現況，Astro已經過嚴格的品質測試和安全試驗，包括避開物體、樓梯檢測和在必要的地方、時間自行停止移動等。

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責任編輯：曾曉汶