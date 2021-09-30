  • 30°C
香港時間 : 2021930日 (四) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」

科技 19:25 2021/09/30

分享：

亞馬遜（Amazon）日前推出智能家用機械人「Astro」，匯集了人工智能、視覺運算、感測技術以及語音邊緣運算等技術。

亞馬遜（Amazon）日前推出智能家用機械人「Astro」，亞馬遜稱該機械人可扮演保安、健康照護、清潔等角色，看似相當實用。惟Astro推出問世不到一星期，就被外媒踢爆機械人出現嚴重缺陷，如無法應付樓梯，更批評Astro猶如一場災難。

【疫苗抽獎】美亞馬遜促員工打疫苗抽奬 送現金、車總值近1500萬

【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗

亞馬遜全新的智能家用機械人Astro在昨（29日）正式亮相，匯集了人工智能、視覺運算、感測技術以及語音邊緣運算等技術。亞馬遜指出，Astro功能眾多，主要用作檢查家裡及照顧親人。Astro可在家中自由移動、導航以檢查特定區域，當發現有爐火未關，或是住宅遭人入侵時，Astro便會發送警報至使用者的手機。另外，Astro也能應用在遙距照料上，協助照顧長者，當有意外發生時Astro就會發送提醒。

不過推出不到一日，Astro就被踢爆出現問題。據The Verge報道指，一份亞馬遜的內部文件指出，Astro無法因應有樓梯的環境，甚至還有可能會「摔下樓梯」。除此之外，亞馬遜在文件稱Astro很脆弱，容易被孩子踩到、或被粗心的成人踢到等。

亞馬遜其後向The Verge發出聲明，表示該文件已經過時，相關描述不代表Astro的現況，Astro已經過嚴格的品質測試和安全試驗，包括避開物體、樓梯檢測和在必要的地方、時間自行停止移動等。

【Kindle系列】Amazon新一代Kindle Paperwhite登場　增至6.8吋屏幕+背光亮度提高10%

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【雲端投資】AWS斥400億設數據中心樞紐　為新西蘭創1000個就業機會
2021/09/23
【雲端投資】AWS斥400億設數據中心樞紐　為新西蘭創1000個就業機會
【人手短缺】 亞馬遜起薪點增至每小時140元 　兼有2.3萬元簽約酬金
2021/09/14
【人手短缺】 亞馬遜起薪點增至每小時140元 　兼有2.3萬元簽約酬金
【疫市招聘】美企難請人紛推獎賞招聘　亞馬遜為兼職員工全額支付費大學學費
2021/09/10
【疫市招聘】美企難請人紛推獎賞招聘　亞馬遜為兼職員工全額支付費大學學費
【疫市招聘】亞馬遜全球增設5.5萬個新職位　幾乎等同Facebook員工總人數
2021/09/02
【疫市招聘】亞馬遜全球增設5.5萬個新職位　幾乎等同Facebook員工總人數

你可能感興趣

【雲端投資】AWS斥400億設數據中心樞紐　為新西蘭創1000個就業機會
12:33 2021/09/23
【雲端投資】AWS斥400億設數據中心樞紐　為新西蘭創1000個就業機會
【人手短缺】 亞馬遜起薪點增至每小時140元 　兼有2.3萬元簽約酬金
20:09 2021/09/14
【人手短缺】 亞馬遜起薪點增至每小時140元 　兼有2.3萬元簽約酬金
【疫市招聘】美企難請人紛推獎賞招聘　亞馬遜為兼職員工全額支付費大學學費
15:36 2021/09/10
【疫市招聘】美企難請人紛推獎賞招聘　亞馬遜為兼職員工全額支付費大學學費
Amazon 導航 人工智能 機械人 災難

上一篇文章

【每日焦點】Google Search On年度大會揭幕　多項新技術登場

下一篇文章

【iPhone 13】美國醫生用iPhone 13 Pro微距拍攝　檢查病患眼睛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米手機】小米3款智能手機正式抵港　Pro版支援120W超快充（多圖+規格表）
【小米手機】小米3款智能手機正式抵港　Pro版支援120W超快充（多圖+規格表）
【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開
【Fintech】Fintech對日常生活有何影響？　聚會食飯投資也離不開
【華為平板】華為推全新MatePad系列　10月上旬港開賣最平$2,488入手
【華為平板】華為推全新MatePad系列　10月上旬港開賣最平$2,488入手
【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找
【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找
【Google】圖片短片搜尋新功能　MUM如何利用恤衫圖案搜尋襪子？
【Google】圖片短片搜尋新功能　MUM如何利用恤衫圖案搜尋襪子？
新iPad mini「啫喱震動」現象　蘋果：屬LCD屏幕正常現象
新iPad mini「啫喱震動」現象　蘋果：屬LCD屏幕正常現象