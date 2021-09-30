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【疫市創業】港初創下月推自研特色軟餐　冀明年內增至與100間院舍合作

商業 18:55 2021/09/30

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為患有吞嚥障礙人士提供更多選擇，本地初創「吞嚥易」研發與軟餐製作相關的產品，並與本地院舍及機構合作，計劃於下月推出特色軟餐。（湯致遠攝）

近年患有吞嚥障礙人士漸受社會關注，惟本地軟餐市場處於起步階段，市面上提供予吞嚥障礙人士食用的產品選擇有限。有本地初創看準市場需求，專門研發及提供軟餐製作相關產品，並與本地院舍等機構合作，計劃下月推出4款特色軟餐，為長者提供更多選擇。

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「吞嚥易」聯合創辦人張美然（Abellona）於數年前，已開始關注吞嚥障礙問題，她更對相關科研及學術感興趣，於是找來一群志同道合的好友，於2019年成立公司。目前公司團隊共有8人，Abellona主要負責產品研發，幫助提供技術支援。

售價較市面平　下月推4款特色軟餐

相較其他國家及地區，本港軟餐市場起步緩慢。其聯合創辦人之一黃健宜（Jim）指出，日本在軟餐方面發展較為完善，甚至便利店都有軟餐出售。「當初團隊有意以代理品牌的形式經營，但考慮價格高昂等因素，一般長者未必負擔得起，於是決定自行研發。」

經過一年半時間後，該團隊推出可製作軟餐使用的軟化粉和塑形粉，以及增加液態食品黏稠度的凝固粉，其售價較市面上同類型產品便宜3至4成。該公司亦計劃，下個月正式推出「原貌軟餐」，並以每份50元的價格售予院舍。

Abellona表示，團隊所研發的特色軟餐，均符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI），能讓用家按級別來軟化食物，適合不同程度的吞嚥障礙長者食用。她指，研發產品時會針對市面現有產品的缺點，以及不同用家喜好來作出取捨。

其產品主要賣點是，可維持食物的原本樣貌來提升長者食慾。Abellona分享，「製作時首先將食物攪碎，然後加入塑形粉，再倒入模內，此方法可保存食物原本味道及樣貌，比起糊餐更加吸引，同時也受到不少長者喜愛。」除了內地廠房之外，團隊也有在火炭設置小型廠房，方便在本地製作即食軟餐。

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參賽贏獎金　以支持研發工作

Abellona坦言，創業初期資金有限，團隊更靠着參加不同比賽，贏得獎金來支持研發工作。她稱，公司近年參與不少本地及海外比賽，從中獲得的人脈及關係，有助於他們日後經營。最近，該企在香港中文大學創業研究中心（CfE）舉辦的香港社會企業挑戰賽（HKSEC）中獲勝，並獲得30萬元創業獎金資助。

Jim表示，看好未來軟餐市場的發展潛力，透露公司正與本地約30間院舍合作，目前近8成收入來自院舍及機構，計劃在明年之內，院舍合作數目可擴展至100間，另亦會繼續擴充零售渠道。

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積極綫下宣傳　舉辦講座工作坊

本地人口老化問題嚴重，近年患有吞嚥困難的長者數目持續上升，軟餐需求因而大增，但不少港人對於軟餐仍然缺乏認識。Abellona表示，團隊經常到不同院舍作推廣，包括示範如何製作軟餐，舉辦試食活動等，讓更多患有吞嚥障礙人士及照顧者接觸產品，從而建立信心。

此外，該團隊更積極舉辦軟餐講座、工作坊等活動，並參加不同展覽作綫下宣傳。該企去年參與樂齡科技展，透過展覽來聯繫院舍，並有機會親身接觸用家，從而尋求目標客戶，迅速打入市場。

多個平台銷售　擬亞馬遜上架

現時產品於卓思廊（Cheers Gallery）、HKTVmall、Mealingful軟膳點等平台銷售，團隊亦有意擴展海外市場，計劃將產品在Amazon（亞馬遜）網站上架。

記者：李寶如

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