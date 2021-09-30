【太古系】太古地產前灘太古里開幕　以「雙層開放空間」在屋頂打造街區形態及綠化空間

太古地產 （01972） 與陸家嘴集團宣布，雙方合作發展的零售項目——前灘太古里正式開幕。前灘太古里是太古地產繼北京三里屯太古里和成都遠洋太古里後，為上海浦東新區核心地段前灘國際商務區的上海首個「太古里」項目。

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前灘太古里是總樓面面積約12萬平方米的街區式購物中心，採用開放式、里巷交錯的建築佈局，是「太古里」首次以「雙層開放空間」（Double-open park concept）在屋頂打造街區形態及大片綠化空間，由80米長的悅目橋橫貫上方，將黃浦江景緻盡收眼底。

項目由分佈於南區、北區的建築及佔地8,000平方米的中央公園組成。其中南區為「石區」，北區為「木區」，兩區建築立面分別採用天然石材和木材鋪砌，匯聚國際奢侈及高端時裝品牌、時尚生活及餐飲概念。

太古地產行政總裁彭國邦表示，上海對太古集團意義非凡，是集團150多年前內地業務的發源地。

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