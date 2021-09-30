【網絡熱話】凌晨打的由尖嘴到堅城 經黃大仙收費202蚊 港男嫌三嫌四 網民：兩舊水仲想點呀？

凌晨時分，當尾班車已開出，但又唔想等通宵巴，的士相信是不少人的選擇，既能點到點直達屋企，又能節省時間。近日，有網民在facebook群組「西環變幻時」發文，詢問網民的士收費是否合理，以及正常的駕駛速度。

樓主表示，他於9月28日，凌晨一點半，在尖沙嘴鐘樓截的士，途經黃大仙廣場，前往堅尼地城士美菲路，總收費為202元，詢問網民的士收費是否合理。

同時，樓主指出，乘車期間交通十分暢順，但的士的車速很慢，因此中途有向司機查詢，而司機則表示是按正常車速行駛。樓主好奇，時速50公里是否正常駕駛速度。

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帖文引來不少網民評論，有網民指出「平時尖沙咀返堅城都百零蚊啦，佢究竟有幾耐冇搭過的士？」，另有網民批評，「抵啦，仲想點？畀返你好唔好？」，認為司機的收費合理。

而駕駛速度方面，有網民支持司機，指出凌晨駕車不能太快，因為會較容易被影「快相」，但亦有網民同意樓主看法，認為車速可再快一點。

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責任編輯：鍾倩婷