【樓市熱話】親戚子女繼承50年樓齡洋樓 欲出售但無人問津 網民：便宜3成容易出售

本港樓市持續熾熱，絲毫未受疫情影響，但近日有網民於網上討論區發文，指親戚死後留了一個單位給2名子女，他們打算出售單位並平分款項，可是無人問津，到底是甚麼原因導致？

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【樓市熱話】住港島區較有優越感？ 港男大惑不解狂批缺點 網民：物以罕為貴 【下一頁】

此貼文一出引來網民熱議，有人認為「難放」只是價錢問題，建議親戚兒子考慮減價，「看看甚麼價錢，你嘗試便宜一半，很多人會有興趣的。」、「便宜3成容易出售。」、「如果是50年單幢唐樓，你不便宜一點賣出去就要等市建局收購。」，舊樓難免需要維修，如果不願減價只能等收購或出租單位，「舊樓需要維修一下先售賣。」、「維修一下，再租出去。」

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責任編輯：陳頌潔