  • 30°C
香港時間 : 20211001日 (五) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】親戚子女繼承50年樓齡洋樓 欲出售但無人問津 網民：便宜3成容易出售

理財智慧 09:00 2021/10/01

分享：

本港樓市持續熾熱，絲毫未受疫情影響，但近日有網民於網上討論區發文，指親戚死後留了一個單位給2名子女，他們打算出售單位並平分款項，可是無人問津，到底是甚麼原因導致？

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【樓市熱話】住港島區較有優越感？ 港男大惑不解狂批缺點   網民：物以罕為貴  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人認為「難放」只是價錢問題，建議親戚兒子考慮減價，「看看甚麼價錢，你嘗試便宜一半，很多人會有興趣的。」、「便宜3成容易出售。」、「如果是50年單幢唐樓，你不便宜一點賣出去就要等市建局收購。」，舊樓難免需要維修，如果不願減價只能等收購或出租單位，「舊樓需要維修一下先售賣。」、「維修一下，再租出去。」

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

市建局 收購 疫情

上一篇文章

【職場熱話】老闆禁下屬上班時玩手機 緊急事用內線聯絡 網民：這是人權來的

下一篇文章

【正視投資@iM網欄】債券收益率曲線的「倒掛」現象
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?
【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB
領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB
曾冠名贊助《大叔的愛》借出場地拍攝 Q房網宣布撤出香港 總部及後勤支援服務下月底暫停
曾冠名贊助《大叔的愛》借出場地拍攝 Q房網宣布撤出香港 總部及後勤支援服務下月底暫停