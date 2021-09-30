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【香港零售】珠寶鐘錶業8月銷貨價值升28.0%　業界認同符合預期　料9月續升

商業 18:36 2021/09/30

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香港8月的零售業總銷貨價值按年升11.9%，勝於市場預期按年增6.4%。其中，「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」的升幅最顯著，上升28.0%。（黃建輝攝）

香港8月的零售業總銷貨價值按年升11.9%，勝於市場預期按年增6.4%。其中，「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」的升幅最顯著，上升28.0%。有商戶表示，香港經濟漸見曙光，加上受首輪消費券帶動，數字表現符合預期。

【香港零售】港8月零售銷貨價值按年升11.9%　勝市場預期按年增6.4%

太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明表示，數字升幅並非來自單一因素，香港整體的氣氛和疫情好轉才是令市民回復消費意欲的關鍵。隨着檢疫措施的完善、疫苗接種率上升以及婚宴復辦，整體行業對前景感到樂觀。他又提到，疫情期間，太子珠寶位於尖沙咀的分店受到最大影響，企業現已以本土生意為重心。他指出，行業9月的銷情表現比8月更好，料該月有超過10%的增長。

香港表廠商會副會長高偉國表示，數字符合預期，相信這次的升幅貢獻多數來自勞力士等高檔品牌。中低檔品牌方面，行業受惠於首輪消費券和鐘表展，尤其是鐘表展的人流超乎預期，亦有不錯的表現。

上海商業銀行研究部主管林俊泓則指出，數字略高於預期，相信升幅主要來自消費券，認為港人傾向把金額花在此產業是合理的表現。對於9月的貨值表現，他相信屆時會回落至單位數。他指出，8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為286億元，較去年同月上升11.9%，符合市民的2000元消費券限額比例。

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記者：李智美

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