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【精明理財】 樓價升又想關自己事？ 除左買樓仲可以考慮房地產基金

理財智慧 19:11 2021/09/30

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在疫情後，不少國家和地區都以「放水」形式去恢復疫後經濟，因此可以預期部分熱錢將會流入房地產市場，可見環球的樓價仍有上升的空間。在面對樓市上升的機遇，除了直接購買房地產外，到底市面上有沒有其他較低入場門檻的投資產品，既可以提供「租金」回報，又可以享受樓市升值帶來的機遇呢？因此本文便會先簡介房地產基金的特點，以及向網民推介一款具潛力的房地產基金。

 

抗通漲

正如前文所提及，隨著各地政府推行量化寬鬆政策，不少國家的以「印銀紙」方式推動經濟發展，預期通漲將會出現，因此可以預期也樓價會上升。我們一直都知道預期通脹和房地產表現是正相關的，隨著通漲上升，房地產價錢也會上升，這種正相關是長期存在的，突顯房地產會受惠於通漲的湣力。例如以香港為例，由下圖可見，可見消費物價指數與中原城市領先指數，都出現上升的趨勢，甚至在受到疫情的負面影響下，中原城市領先指數CCL亦在今年破頂，可見香港的房地產是值得追棒。

    點擊圖片放大

 

 

分散投資

與購買單一的房地產公司的股票相比，投資於房地產基金可以分散投資，減低投資風險。有有不少物業類型的基金，都是會分散投資在不同的房地產市場，不會受到單一市場房地產價格的升跌影響。同時，基金也會進行多元的投資，除了股票外，也會投資於房地產信托 (REIT) 、債券、甚至公寓和酒店租務等，即使可能仍會面對行業的風險，但仍然可以達到分散風險的效果。

 

【投資理財】什麼是ESG投資 推介市面上唯一的亞洲ESG基金【下一頁

 

疫情後估值偏低 

自疫情發生後，有不少新科技公司的股價一直上升，例如新能源汽車板塊、醫療產業板塊也有明顯的升幅。相反，一些傳統產業受到疫情的影響，帶來較負面的影響，令股價較為疲弱，例如航空業、房地產業等。但有別於其他產業，房地產產業是不會被科技取代(除了房地產中介外) ，也不會受到通關、封關問題的影響，也在疫情期間積存一定的購買力，預期樓市在疫後會持續復甦，具有投資的潛力。

 

租金收入/收息

由於部分的房地產基金會除了投資在股票市場外，也會買入一些房產信托 (REIT)，可以為投資者提供穩定的回報。在香港，房托基金的收入以租金為主，他們需要將每年90%的收入會派予投資者，例如以招商局商業房托為例，每年股息達8.48%，比香港房地產的租金回報3-4%為佳。同時，由於基金價格的上升，也可以為投資者提供獲利的機會，達到「財息兼收」的效用。

 

基金推介：行健物業基金

是市面上唯一一隻投資在香港及中國房地產行業的基金，當中包括與行業有關的股票、信托和債券，各佔三分之一，為投資提供中、港房地產市場的投資機遇。由於受到大市的影響和房地產行業龍頭「恒大」事件的負面影響，不少在港上市的房地產公司股價處於一個較低的水平，相信在恒大事件過後，股價有望回升，投資者可以考慮趁底吸納。同時，由於行健物業基金也投資在房產信托，也可以為投資者帶來利息收入。

 

同場加映: 【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

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責任編輯：陳佳恩

房地產基金 樓價 疫情 CCL 物業 派息 基金 地產 量化寬鬆 香港
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