鄭志剛：支持政府增建房屋    積極參與公私營合作 

市傳中央官員要求香港地產商協助解決住房短決問題，不容許壟斷行為，但新世界發展（00017）新世界發展行政總裁鄭志剛強調，集團並無收過任何指示，而地產建設商會亦代表業界澄清傳言，但認為大企業有責任及條件，協助舒緩本港樓市問題。

被問及對本港房屋供應及成立房社企的看法，鄭志剛說，自2017年開始，集團已開始提出各種新方法解決房屋問題，如推出新世代首置計劃，以超低首期7.5%，協助年輕人上樓；早前亦捐地與非牟利機構合作興建過渡性房屋，而目前已捐出4幅地皮，還有一些在洽談中。

鄭志剛續說，新世界日前成立房社企「Build for Good建好生活」，希望結合商界及民間力量，以創新大膽思維，聯同一班專家研究嶄新房屋方案，以解決困擾香港多年的房屋問題，特別是基層上樓難、年輕人置業難的問題。他說：「作為大企業，我們有條件，有責任承擔更多，協助紓解香港房屋問題。」 他又認為，現時房屋供應模式相對簡單，「支持政府用多管齊下方式增建房屋，幫助基層上樓，包括公私營合作加快起樓，集團亦會積極參與。」

新世界冀用新思維解決房屋問題 成立非牟利房社企「新世界建好生活」 股價全日升逾4%【下一頁】

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被問及新世界發展有否參與特區政府的土地共享先導計劃，鄭志剛坦言，已把計劃呈交政府作初步審閱，又重申:「集團好支持政府增建房屋，幫助基層上樓，作為發展商，好願意積極參與公私營合作，加快起樓，令市民可以安居樂業。」

被問到對香港樓市的看法，鄭志剛料剛性需求持續，預計明年樓市平穩，樓價升幅在8%以內，而集團將推出多個樓盤，如黃竹坑站上蓋項目，並會繼續在中港投地。

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