  • 30°C
香港時間 : 2021930日 (四) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭志剛：支持政府增建房屋    積極參與公私營合作 

股樓投資 18:55 2021/09/30

分享：

市傳中央官員要求香港地產商協助解決住房短決問題，不容許壟斷行為，但新世界發展（00017）新世界發展行政總裁鄭志剛強調，集團並無收過任何指示，而地產建設商會亦代表業界澄清傳言，但認為大企業有責任及條件，協助舒緩本港樓市問題。 

被問及對本港房屋供應及成立房社企的看法，鄭志剛說，自2017年開始，集團已開始提出各種新方法解決房屋問題，如推出新世代首置計劃，以超低首期7.5%，協助年輕人上樓；早前亦捐地與非牟利機構合作興建過渡性房屋，而目前已捐出4幅地皮，還有一些在洽談中。 

鄭志剛續說，新世界日前成立房社企「Build for Good建好生活」，希望結合商界及民間力量，以創新大膽思維，聯同一班專家研究嶄新房屋方案，以解決困擾香港多年的房屋問題，特別是基層上樓難、年輕人置業難的問題。他說：「作為大企業，我們有條件，有責任承擔更多，協助紓解香港房屋問題。」 他又認為，現時房屋供應模式相對簡單，「支持政府用多管齊下方式增建房屋，幫助基層上樓，包括公私營合作加快起樓，集團亦會積極參與。」 

新世界冀用新思維解決房屋問題　成立非牟利房社企「新世界建好生活」　股價全日升逾4%【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

被問及新世界發展有否參與特區政府的土地共享先導計劃，鄭志剛坦言，已把計劃呈交政府作初步審閱，又重申:「集團好支持政府增建房屋，幫助基層上樓，作為發展商，好願意積極參與公私營合作，加快起樓，令市民可以安居樂業。」 

被問到對香港樓市的看法，鄭志剛料剛性需求持續，預計明年樓市平穩，樓價升幅在8%以內，而集團將推出多個樓盤，如黃竹坑站上蓋項目，並會繼續在中港投地。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

土地共享先導計劃 發展商 鄭志剛 新世界發展（00017）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?
【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?
領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB
領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單
【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單