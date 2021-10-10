【紅籌CDR觸礁】聯想集團「僅一天」終止回A　撤回科創板上市申請　考慮到資本市場情況及財務信息審閱時或失效（第二版）

▲ 聯想集團國慶假後終止回A、撤回科創板上市申請

繼吉利 （00175） 後，聯想集團 （00992） 宣布終止回A。據上海證券交易所網站顯示，聯想集團的科創板上市申請本於9月30日，即國慶假期前獲受理，但在周五（8日）A股首日復市，即僅1個工作天，聯想集團便提交了撤回公開發行存託憑證並在科創板上市申請文件的申請。值得留意是，聯想集團全日股價跌4.8%，收報8.1元。

聯想集團發公告指，向上交所提交有關建議發行中國存托憑證及上市的申請材料後，考慮到公司業務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效。 同時，審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，公司決定撤回中國存托憑證 於科創板上市及買賣的申請。聯想又指，業務運營狀況良好，撤回申請將不會對集團的財務狀況造成任何不利影響。

若聯想集團順利上市，本是首家紅籌股以CDR方式回A股上市。聯想集團的科創板上市申請獲受理後，已正式遞交上海科創板的上市招股說明書（申報稿）。

根據招股說明書顯示，聯想集團計劃發行中國存托憑證（CDR），是次發行擬向存托人發行不超過13.38億股普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，轉換比例為1：1。中金為保薦機構及主承銷商，高盛高華、中信証券為聯席主承銷商。

上交所表示，聯想生產的一系列智能產品，屬於「新一代信息技術」行業中的「物聯網和智能硬件」領域，而數據中心業務的產品及解決方案，則屬於「新一代信息技術」行業中的「雲計算」領域，符合科創板行業定位。

聯想集團表示，是次在科創板上市集得資金，將用於新產品及解決方案研發項目，包括雲網融合、行業數字化、人工智能等相關項目，以及用於產業戰略投資項目，和補充流動資金。

（第二版加入公告內容）

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記者：梁安琪

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