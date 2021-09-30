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【紅籌CDR】聯想集團遞交科創板上市申請　擬發行不超過13.38億股

新股IPO 18:24 2021/09/30

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聯想集團遞交科創板上市申請　擬發行不超過13.38億股

據上海證券交易所網站顯示，聯想集團 （00992） 的科創板上市申請已獲受理，聯想集團正式遞交上海科創板的上市招股說明書（申報稿），若聯想集團順利上市，將是首家紅籌股以CDR方式回A股上市。

根據招股說明書顯示，聯想集團計劃發行中國存托憑證（CDR），是次發行擬向存托人發行不超過13.38億股普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，轉換比例為1：1。中金為保薦機構及主承銷商，高盛高華、中信証券為聯席主承銷商。

上交所表示，聯想生產的一系列智能產品，屬於「新一代信息技術」行業中的「物聯網和智能硬件」領域，而數據中心業務的產品及解決方案，則屬於「新一代信息技術」行業中的「雲計算」領域，符合科創板行業定位。

聯想集團表示，是次在科創板上市集得資金，將用於新產品及解決方案研發項目，包括雲網融合、行業數字化、人工智能等相關項目，以及用於產業戰略投資項目，和補充流動資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【聯想集團】楊元慶：聯想將啟動重大戰略升級　未來3年研發投入「翻一番」

【業績】聯想控股半年多賺6.4倍最佳半年表現　股價飈逾16%

記者：梁安琪 

*同場加映*【ET開市直擊】北水停、港股靜 美股十月有冇景？（附Time code） 

 

港股 聯想集團（00992） 上海證券交易所 硬件 股票 科創板 物聯網 CDR
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