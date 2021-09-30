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厄瓜多爾監獄爆發史上最嚴重騷亂 最少116人死

環球社會熱點 18:26 2021/09/30

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厄瓜多爾其中一座大型監獄周二（28日）發生史上最嚴重幫派衝突，造成最少116人死亡，80名囚犯受傷。厄瓜多爾總統拉索周三（29日）宣布全國監獄進入緊急狀態，並派駐警察及士兵到各地監獄駐守。

着美國家隊衫參與遭點相 菲比斯隊友認罪 【下一頁】

厄瓜多爾沿海城市厄瓜基爾一座Penitenciaria del Litoral監獄近月持續出現衝突，周二甚至爆發流血衝突。與國際販毒集團有聯繫的幫派爭奪監獄控制權而互相攻擊，造成最少116人死亡，其中最少6人被斬首。另外有80名囚犯受傷。

當地官員指，囚犯持有大量武器包括槍械、刀及炸彈，造成嚴重人命傷亡。這亦是厄瓜多爾史上最嚴重的監獄騷亂，今年2月及7月，全國各地監獄亦發生類似衝突，分別造成79人及22人在騷亂中喪生。

厄瓜多爾總統拉索（Guillermo Lasso）周三宣布全國監獄進入緊急狀態，加緊派遣軍隊及警察到各地監獄駐守，避免再次發生騷亂。拉索指，犯罪集團試圖將監獄變成爭奪勢力的戰場。他對於出現嚴重血腥衝突感到悲傷，並盡力避免更多人命損失，但暫時無法保證當局已重新控制監獄。

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數十名囚犯家屬前往監獄了解親人消息，並要求追究涉事官員責任，當局加強附近警力。拉索表示，國家將致力協助死傷囚犯家屬。

責任編輯：郭麗明

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