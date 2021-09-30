【香港零售】新世界鄭志剛：明年本港K11租金收入料升逾兩成　下半年零售市道料有雙位數反彈

▲ 鄭志剛指，現時市民大多出外消費，帶動集團旗下投資物業K11的銷售額大幅上升，去年本港K11銷售額升57%。

本港疫情受控，加上政府推出5000元電子消費券，帶動零售市道反彈。新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，非常高興在政府及市民的努力下，本港疫情受控，現時市民大多出外消費，帶動集團旗下投資物業K11的銷售額大幅上升，去年本港K11銷售額升57%，內地K11更升63%，預期未來1至4年K11租金收入的複合年均增長率達三成以上，令投資物業佔收入比例升至五成。

鄭志剛料明年本港樓價升8%，詳見【下一頁】

鄭志剛指，K11整體租金收入非常理想，預期明年本港K11租金收入升逾兩成，內地升逾三成，下半年零售市道銷售額會有雙位數反彈。K11 MUSEA去年總客流量增長33%；銷售額增長86%， 動力主要來自一線國際品牌、餐飲、個人護理及美容商舖。 K11 Art Mall商場人流顯著反彈，6月更創下18個月新高，商場整體租用率維持近100%。

位於機場航天城的「11 SKIES」出租情況理想，目前已簽了16個新租戶，預期明年中出租率約65%。

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