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【電子消費券】消費券＋十一假期　香港零售能否有起色？（附短片）

Hot Talk 09:00 2021/10/01

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「十一黃金周」又到了，但鑒於疫情問題未能全面通關，已是第二年沒有自由行的黃金周。不過今年勝在有第二期消費券在同期發放，香港成年人的錢包會多2000或3000元，襯著小長假都可能有助本地消費氣氛。

東方表行大中華區市場推廣部主管曾子禧說，以往有自由行的黃金周生意額可達3000萬，2019年跌50%，去年2020年市面氣氛稍有改善，生意額輕微恢復，但仍要比以往跌30%，期望今年能有第二期消費券帶動下，有單位數增長。

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曾子禧補充，由於首期消費券金額較少，而且市民可能會優先選購相對必須的用品，店鋪在8月派發首期消費券時「旺丁不旺財」，未能帶動生意額。第二期消費券有多種消費支付平台一次過發放三千元額度，加上臨近11、12月傳統銷售旺季，期望能受惠較高金額的第二期消費券。「相對三千元來說，如果我們的腕錶是一萬或二萬元以下，顧客得到的補貼或補助百分比會高些。」

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零售管理協會主席謝邱安儀則認為，第二期消費券成效會比低於第一期，更不能與以往有自由行的黃金周相比。「市民累積的消費意欲未必有第一期那麼狂熱，業界都預期10月份銷售增長會比8月低一些，整體而言零售升幅都徘徊在10%左右。今年幸運的是星期五、六和日連放，相信長假期有利帶動本地消費，但和以前有遊客時期無法相比。」

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記者：林淑如

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