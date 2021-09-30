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【小米1810】傳小米副總裁高自光離職　尚進接替管理中國區線下業務

股市 18:12 2021/09/30

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【小米1810】傳小米副總裁高自光離職　尚進接替管理中國區線下業務

有內媒指，小米集團 （01810） 副總裁、中國區銷售部總經理高自光今日離職，下一步去向待定。高自光離職前統管小米網、小米之家等新零售業務，是小米目前拓展線下渠道的核心人物。

高自光於2014年2月從騰訊加入小米，2017年單獨負責小米有品電商業務。他是小米首位從內部晉升的80後高管，也是小米最年輕的副總裁。

報道指，小米集團副總裁、中國區區域管理部負責人尚進將接替高自光，統管小米中國區線下業務，向小米集團高級副總裁、中國區總裁盧偉冰匯報。尚進曾在金山軟件 （03888） 工作多年，當過雷軍技術助理，並投資參與創辦搜狐暢遊、麒麟影業等多家公司。尚進於 2013 年加入小米，早期負責小米互娛方面工作，後調職至中國區和盧偉冰、高自光一同推動小米線下渠道擴張。

報道又稱，高自光這次變動略顯突然，他在9月20日還在微博上發布關於小米之家的消息。多位小米高層稱，高自光離開是個人原因，不會影響小米線下渠道的擴張計劃。

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編輯：李哲毅 

*同場加映*【ET開市直擊】北水停、港股靜 美股十月有冇景？（附Time code） 

 

港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 小米 雷軍 金山軟件（03888）

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