【互聯網監管】工信部：境內核心數據不得出境　加強對數據出境後的跟蹤掌握

▲ 中國工信部禁止核心數據出境

工業和信息化部宣布，為貫徹落實數據安全法等法律法規，研究起草了《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）（徵求意見稿）》並公開諮詢。文件提到，核心數據不得出境，而如數據出境須在確保安全的前提下進行，並要加強對數據出境後的跟蹤掌握。

工信部指，文件目的是要規範工業和信息化領域數據處理活動，加強數據安全管理，保障數據安全。《辦法》指出，行業監管部門鼓勵數據開發利用和數據安全技術研究，支持推廣數據安全產品和服務，培育數據安全企業、研究和服務機構，壯大數據安全產業，提升數據安全保障能力，促進數據的創新應用。

加強數據收集要求

在數據收集過程中，企業應當採取配備技術手段、簽署安全協議等措施加強對數據收集人員、設備的管理，並對數據收集的時間、類型、數量、頻度、流向等進行記錄。

另外，工業和電信數據處理者在中國內收集和產生的重要數據，應當依照法律、行政法規要求在境內存儲；確須向境外提供的，應當依法依規進行數據出境安全評估，在確保安全的前提下進行數據出境，並加強對數據出境後的跟蹤掌握。核心數據不得出境。

在數據加工方面，如未經個人、單位等同意，企業不得使用數據挖掘、關聯分析等技術手段針對特定主體進行精準畫像、數據復原等加工處理活動。使用、加工重要數據和核心數據的，還應當加強訪問控制，建立登記、審批機制並留存記錄。

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